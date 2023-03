Sylt-Shuttle und Autozug fahren wieder

Hamburg (dpa/lno) –

Nach den Warnstreiks im Norden haben der Sylt Shuttle und der RDC Autozug am Montag wieder ihren Verkehr in Richtung Nordseeinsel aufgenommen. Am Nachmittag sollte wieder fahrplanmäßiger Betrieb starten, wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte. Inhaber von Online-Tickets mit dem Gültigkeitstag Montag können diese aber auch bis Mittwoch für eine Fahrt mit einem Zug ihrer Wahl nutzen. Beim Infotelefon des Autozugs hieß es am Nachmittag, der Verkehr laufe wieder «relativ regelmäßig».