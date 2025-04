Sylt braucht neuen Bürgermeister – Stichwahl auf der Insel

Am Sonntag treten Tina Haltermann und Markus Gieppner in einer Stichwahl gegeneinander an. (Archivbild) Lea Albert/dpa

Sylt (dpa/lno) –

Die Wahl eines neuen Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin für Sylt geht in die zweite Runde. Am Sonntag (6. April) treten die 46-jährige parteilose Tina Haltermann, die von der CDU unterstützt wird, und der 59-jährige Markus Gieppner («Die Insulaner») in einer Stichwahl gegeneinander an.

Die beiden Bewerber waren unter sechs Kandidaten als Sieger aus dem ersten Wahlgang am 16. März hervorgegangen. Die seit 20 Jahren auf Sylt lebende leitende Verwaltungsbeamtin Haltermann erhielt 38,4 Prozent Zustimmung, auf den gebürtigen Sylter und Software-Entwickler Gieppner entfielen 23,5 Prozent der Stimmen.

Ex-Bürgermeister war abgewählt worden

Monatelang hatte es zuvor Streit und Querelen rund um den Chefsessel im Rathaus auf der größten deutschen Nordseeinsel gegeben. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), war im vergangenen Herbst vorzeitig abgewählt worden und kurz darauf Ende Oktober unter bislang nicht geklärten Umständen in Hamburg gestorben.

In der Gemeinde Sylt sind aktuell 12.107 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, teilte ein Sprecher mit. Bis Dienstag hatten demnach 2.727 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt.

Hauptamtlicher Bürgermeister für sechs Jahre gewählt

«Es ist aktuell ein Auf und Ab der Gefühle: Je mehr Wahlkampf ich gemacht habe, umso stärker wollte ich den Posten haben», sagt Haltermann. Auch Gieppner sehnt den Tag der Entscheidung herbei.

Ob er im Wettkampf um die Zustimmung der Sylterinnen und Sylter vorn liegt, könne er nicht einschätzen, sagt Gieppner: «Wir sind beide unterschiedlich – aber die CDU-Dominanz auf Sylt könnte durch mich gebrochen werden.»

Der frühestmögliche Termin für den Amtsantritt des neu gewählten Verwaltungsoberhauptes ist laut Gemeindesprecher der 1. Mai. Für sechs Jahre wird der hauptamtliche Bürgermeister direkt gewählt, hat aber kein politisches Mandat.

Stichwahl auf Sylt auch vor vier Jahren

Der Wahlkampf auf Sylt läuft seit rund sechs Wochen. Insgesamt waren zunächst zwei Frauen und vier Männer zur Wahl angetreten, die Wahlbeteiligung lag im ersten Wahlgang bei 48,6 Prozent.

Eine Stichwahl hatte es auf Sylt auch bei der vorangegangenen Bürgermeisterwahl vor vier Jahren gegeben: Im März 2021 waren der damals amtierende Bürgermeister Häckel und sein Herausforderer Clemens Raab (CDU) gegeneinander angetreten. Häckel war mit 68,4 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen als Bürgermeister bestätigt worden.

Häckel hatte die Verwaltung auf der Nordseeinsel seit 2015 geführt. Nach dem Tod des 50-jährigen Sylters ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen einen Mann wegen eines Unterlassungsdeliktes.