SVG Lüneburg nur noch einen Sieg vom Playoff-Finale entfernt

Die Volleyballer der SVG Lüneburg sind mit einem Sieg in die Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft gestartet. (Archivbild) Uwe Anspach/dpa

Lüneburg (dpa) –

Die Volleyballer der SVG Lüneburg sind mit einem Heimsieg in die Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft gestartet. Gegen die SWD Powervolleys Düren feierte der Pokalsieger von der Ilmenau einen 3:0 (25:18, 33:31, 25:15)-Sieg.

Zum Einzug in das Endspiel reicht schon ein weiterer Sieg am nächsten Sonntag in Düren. Sollte eine dritte Partie notwendig werden, hätten die «Lüne-Hünen» am 26. April erneut Heimrecht. Gegner wäre entweder Titelverteidiger BR Volleys aus Berlin oder der VfB Friedrichshafen. In der zweiten Semifinalserie führen die Hauptstädter ebenfalls mit 1:0.

Mittwoch im CEV-Pokal-Finale gegen Piacenza

Die Mannschaft von SVG-Trainer Stefan Hübner hatte nur im zweiten Satz, der 38 Minuten dauerte, einige Probleme mit den Dürenern. Wie schon im ersten Durchgang sorgte der 18 Jahre alte Schwede Axel Enlund auch beim ersten Matchball mit einem Ass für die Entscheidung.

Schon am Mittwoch (19.00 Uhr/Sporteurope.tv) steht für die Niedersachsen in eigener Halle das Final-Hinspiel im CEV-Pokal gegen das italienische Topteam Gas Sales Bluenergy Piacanza auf dem Programm. Das Rückspiel folgt am 22. April. Wegen des Endspiel-Einzugs der SVG im Europapokal waren die Halbfinalserien um den nationalen Titel von «Best of Five» auf «Best of Three» verkürzt worden.