Svenja Müller und Cinja Tillmann holen EM-Bronze

Düsseldorf (dpa) –

Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in Düsseldorf die Bronzemedaille gewonnen. Einen Tag nach ihrer Halbfinalniederlage gewannen die Titelverteidigerinnen das Spiel um Platz drei gegen Daniela Álvarez Mendoza und Tania Moreno aus Spanien mit 21:18, 21:19.

Am Samstag hatte das in Hamburg trainierende Paar seine Hoffnungen auf den zweiten EM-Titel begraben müssen. Müller und Tillmann verloren in der Vorschlussrunde gegen die überraschend starken Clémence Vieira und Aline Chamereau mit 13:21, 16:21. Im Finale trafen die Französinnen auf die Ukrainerinnen Maryna Hladun und Tetiana Lazarenko.

Ehlers/Wickler scheitern an Olympiasieger

Ebenfalls am Samstag waren die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler als letztes deutsches Männer-Team im Viertelfinale ausgeschieden. In der Neuauflage des Olympia-Endspiels von Paris verlor das ebenfalls in Hamburg trainierende Team gegen die Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig.

In einem hochklassigen Match setzten sich die Schweden wie 2024 durch und gewannen mit 21:19, 21:16. Sie spielten sich bis ins Endspiel, in dem sie auf die Olympiasieger von 2021, Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen, trafen.

Trotz des Ausscheidens waren Ehlers und der an der rechten Schulter lädierte Wickler insgesamt zufrieden. «Der erste Satz war ein sehr hochklassiges Match, wir waren bis zuletzt dran. Wenn wir den gewinnen, kann das Spiel eine ganz andere Wendung nehmen», sagte Wickler.

Er erkannte aber auch die Stärke des Gegners an: «Die Jungs sind nicht umsonst Olympiasieger und stehen eigentlich in jedem Turnier im Halbfinale.» Ehlers und Wickler – im Vorjahr noch EM-Zweite – hatten auf eine erneute Medaille gehofft. Als Dritte hätten sie sich direkt für die Weltmeisterschaften im November im australischen Adelaide qualifiziert.