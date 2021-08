SV Sandhausen leiht ehemaligen St. Pauli-Profi Conteh aus

Sandhausen/Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Offensivspieler Christian Conteh vom niederländischen Erstliga-Club Feyenoord Rotterdam bis zum Saisonende ausgeliehen. Mit dem 21 Jahre alten ehemaligen Profi des FC St. Pauli habe man «einen jungen, dynamischen Spieler» verpflichtet, «der beide offensiven Außenbahnen besetzen kann», sagte Trainer Stefan Kulovits in einer Mitteilung der Badener vom Mittwoch.

Vor seinem einjährigen Engagement in Rotterdam hatte der gebürtige Hamburger Conteh beim Kiezclub gespielt. In sieben Zweitliga-Spielen erzielte er zwei Tore für den FC St. Pauli, ehe ihn in Hamburg und später auch in Rotterdam wiederholt Verletzungen stoppten. Conteh ist bereits Sandhausens 13. Neuzugang für diese Saison.

