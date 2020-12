SV Meppen verliert im Abstiegskampf gegen Zwickau

Meppen (dpa/lni) – Der SV Meppen hat im Abstiegskampf der 3. Liga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach Siegen gegen die Aufstiegskandidaten Ingolstadt, Mannheim und Rostock verloren die Emsländer am Mittwochabend gegen den bisherigen Tabellenletzten FSV Zwickau mit 1:2 (0:1). Beide Tore für die Sachsen erzielte Morris Schröter in der 51. und 68. Minute. Erst in der Nachspielzeit traf Jeron Al-Hazaimeh (90.+4) für die Gastgeber.

Genau wie der SV Meppen im November, war der FSV vor dieser Partie nach mehreren Corona-Fällen aus einer Quarantäne gekommen. In der 85. Minute sah der Zwickauer Nils Miatke die Rote Karte. Statt sich weiter von den vier Abstiegsplätzen abzusetzen, liegt der SVM jetzt nur noch einen Punkt vor Zwickau.

Die 3. Liga bei dfb.de

Homepage des SV Meppen