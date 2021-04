SV Meppen verliert erstes Spiel mit Trainer Rico Schmitt

Ein Fußball-Spiel. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Meppen (dpa/lni) – Der SV Meppen steckt in der 3. Fußball-Liga auch mit seinem neuen Trainer Rico Schmitt weiter tief im Abstiegskampf. Die Emsländer verloren am Mittwochabend mit 1:2 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Magdeburg. Die 1:0-Führung der Gäste durch Sören Bertram (50.) glich Luka Tankulic in der 74. Minute zwar noch einmal aus. Doch schon im Gegenzug schoss Baris Atik (74.) das Siegtor für den Europapokalsieger von 1974. In der 90. Minute sah der Magdeburger Raphael Obermair wegen Foulspiels die Rote Karte. Der Tabellen-15. Meppen hatte den 52-jährigen Schmitt erst am Vortag des Spiels als Nachfolger von Torsten Frings verpflichtet.

