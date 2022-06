SV Meppen verlängert mit Ballmert

Meppen (dpa/lni) –

Der SV Meppen kann auch in Zukunft auf seinen Rechtsverteidiger Markus Ballmert setzen. Der 28-Jährige unterschrieb bei den Emsländern einen neuen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024, wie der Fußball-Drittligist am Mittwoch mitteilte. Ballmert spielt bereits seit 2017 für die Meppener und absolvierte bislang 148 Einsätze für die Niedersachsen. «Er hat nicht nur in der letzten Serie eine gute Leistung gezeigt, sondern Markus zeigt schon seit Jahren konstante Leistungen auf seiner rechten Seite», sagte Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann.

Abwehrspieler Janik Jesgarzewski dagegen wird die Emsländer nach acht Jahren und 204 Einsätzen für den Club verlassen. Der auslaufende Vertrag mit dem 28-Jährigen wird nicht verlängert. Mit Jesgarzewski verlässt der letzte Spieler aus der Aufstiegs-Mannschaft von 2017 den Verein. «Wir haben uns im Frühjahr ausgetauscht und konnten ihm aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Einsatzzeiten versprechen», sagte Beckmann. «Dass er den Anspruch hat, mehr zu spielen, ist völlig legitim. Ich hoffe, dass wir noch eine Gelegenheit finden, Janik gebührend bei uns verabschieden zu können.»