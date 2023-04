SV Meppen sucht neuen Sportchef

Meppen (dpa/lni) –

Nach dem überraschenden Rücktritt des Sportlichen Leiters Thilo Leugers ist der SV Meppen mit Hochdruck auf der Suche nach einem Nachfolger. «Die Besetzung eines Sportlichen Leiters hat aktuell oberste Priorität», sagte Vorstandssprecher Andreas Kremer am Donnerstagabend bei einem Sponsorenabend in Emsbüren. «Wir brauchen einen Sportlichen Leiter, der permanent nah an der Mannschaft ist. Das sehe ich ein», räumte auch Sportvorstand Heiner Beckmann ein.

Leugers, als Spieler Publikumsliebling und Kapitän der Emsländer, hatte in der vergangenen Woche nach nur kurzer Zeit seinen Rücktritt erklärt. Grund für die Entscheidung des Ex-Profis waren offenbar unterschiedliche Ansichten bei der Besetzung des Trainerpostens für den sehr wahrscheinlichen Neuanfang in der Regionalliga.

Sechs Spieltage vor dem Saisonende haben die Meppener als Tabellenletzter der 3. Liga elf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Ernst Middendorp, der im März überraschend als Nachfolger von Stefan Kremer geholt wurde, dürfte nicht weitermachen. Leugers schlug nach Informationen der «Meppener Tagespost» eine interne Lösung vor, dem wollte der Vorstand aber nicht ohne Weiteres folgen. Daraufhin legte Leugers seinen Posten nieder.