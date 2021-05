SV Meppen steigt aus der 3. Liga ab

Trainer Rico Schmitt. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Meppen (dpa/lni) – Der SV Meppen steigt aus der 3. Fußball-Liga ab. Die Emsländer gewannen zwar am Samstag gegen den MSV Duisburg mit 2:1 (1:0), bekamen am letzten Spieltag jedoch nicht die erhoffte Schützenhilfe. Abstiegskampf-Konkurrent KFC Uerdingen spielte bei Waldhof Mannheim 1:1 (0:0) und blieb damit in der Tabelle dank der besseren Tordifferenz vor den nun punktgleichen Meppenern.

Luka Tankulic brachte die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt in der 36. Minute in Führung. Sieben Minuten nach der Pause gelang dem 29-Jährigen auch der zweite Meppener Treffer. Das Duisburger Tor erzielte Federico Palacios-Martínez in der 74. Minute.

Die Niedersachsen waren mit dem früheren Nationalspieler Torsten Frings als Trainer in die Saison gegangen. Mitte April hatte sich der Club nach einer enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden von Frings getrennt. Damals hatte Meppen drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz gehabt.

