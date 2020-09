SV Meppen plant Drittliga-Heimspiele vor 500 Zuschauern

Blick auf Spielfeld, Flutlicht und Tribüne der Hänsch-Arena. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Meppen (dpa/lni) – Der SV Meppen möchte seine ersten Heimspiele in der kommenden Drittliga-Saison vor 500 Zuschauern austragen. Das gab der Verein am Freitag nach einer Managertagung der Drittliga-Clubs bekannt. «Wir rechnen aktuell damit, dass wir eine Zulassung für 500 Zuschauer bekommen. Das ist natürlich nicht ansatzweise die Zahl, die wir uns wünschen.» Der Verein hofft aber, «dass der Landkreis und die Gesundheitsbehörden in der kommenden Woche grünes Licht für das umfangreiche Hygienekonzept geben», sagte Geschäftsführer Ronald Maul.

Die Vereine der 3. Fußball-Liga verständigten sich am Freitag darauf, dass sich die Anzahl der möglichen Zuschauer in einem Stadion nach den geltenden Verordnungen am jeweiligen Standort richten dann von jedem Club mit der zuständigen Gesundheitsbehörde abgestimmt werden muss. Nach Angaben von Maul plant der SV Meppen bei seinen Heimspielen zunächst einen Testbetrieb mit personalisierten Tickets. «Deshalb starten wir auch noch keinen Dauerkartenverkauf für die Saison. Hier müssen wir einfach die aktuelle Entwicklung, die sich ja täglich ändern kann, abwarten», sagte der Geschäftsführer.

Mitteilung des SV Meppen