SV Meppen muss im Pokal-Derby auf Blacha verzichten

Meppen (dpa/lni) – Der SV Meppen muss im Niedersachsen-Derby des NFV-Pokals beim VfL Osnabrück auf David Blacha verzichten. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler fällt für das Viertelfinalspiel an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) wegen einer Verletzung im oberen Adduktoren-Beckenbereich aus, wie der Fußball-Drittligist aus dem Emsland am Dienstag mitteilte. Blacha war erst vor dieser Saison aus Osnabrück nach Meppen gewechselt. Er hatte sich die Verletzung am Samstag beim 1:0-Sieg in Duisburg zugezogen, bei dem er mit einem Traumtor aus rund 40 Metern den entscheidenden Treffer erzielt hatte.

