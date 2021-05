Meppen (dpa/lni) – Der SV Meppen muss im Abstiegskampf der 3. Liga auf Hassan Amin verzichten. Der Linksverteidiger hat sich beim 0:0 in Zwickau am Mittwoch einen Bruch der Kniescheibe zugezogen und wird damit mehrere Wochen ausfallen, wie die Meppener am Freitag mitteilten. Die Emsländer stehen in der 3. Fußball-Liga drei Spieltage vor dem Saisonende auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Am Sonntag empfängt der SVM den VfB Lübeck.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-506387/2

Club-Mitteilung