Meppen (dpa/lni) – Der SV Meppen und Mittelfeldspieler Valdet Rama gehen getrennte Wege. Der Vertrag mit dem 34-Jährigen sei in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte der Club aus der 3. Fußball-Liga am Montag mit. Rama spielte seit 2019 für die Emsländer und erzielte in 53 Spielen neun Tore. «Leider kam Valdet verletzungsbedingt in dieser Saison kaum zum Zug», sagte Meppens Sport-Vorstand Heiner Beckmann über die Entscheidung.

