Surfer vor Wilhelmshaven aus Seenot gerettet

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Ein Surfer ist vor Wilhelmshaven mit einem Rettungshubschrauber aus Seenot gerettet worden. Dem Wassersportler war am Montagabend auf der Jade vor dem Fliegerdeich der Mast gebrochen, wie eine Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven mitteilte. Ohne Hilfe konnte er nicht zurück an Land.

Ein zweiter Surfer, der mit dem Mann auf dem Wasser war, setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sowie die Wasserschutzpolizei wurden alarmiert.

Die Einsatzkräfte orteten den Surfer mit einem Fernglas in Richtung Dangast. Mit Hilfe eines Rettungshubschraubers und einer Seilwinde wurde der Sportler geborgen. Der Rettungsdienst versorgte den Mann. Dank seines Neoprenanzugs hatte er keine Unterkühlung und musste auch nicht ins Krankenhaus, wie die Sprecherin weiter mitteilte.