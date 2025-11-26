Supermarkt-Räuber flieht nach Messerüberfall in Marienthal

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls auf einen Supermarkt im Stadtteil Marienthal. Der Täter habe sich am späten Mittwochvormittag zunächst an der Kasse angestellt, teilte die Polizei mit. Dann habe er die Kassiererin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Er floh mit einem erbeuteten geringen Geldbetrag aus dem Laden. Die 45 Jahre alte Kassiererin blieb unverletzt.

Eine sofort gestartete Fahndung mit etwa einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber blieb ohne Ergebnis. Die Polizei bittet insbesondere zwei Kunden des Discounters, die den Täter verfolgt haben sollen, sich auf einer Dienststelle zu melden.