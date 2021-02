Der Schriftzug «Feuerwehr» ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Aurich (dpa/lni) – Ein Feuer hat am Dienstagmorgen einen Supermarkt in der Innenstadt von Aurich erfasst. Die Einsatzleitstelle des Kreises Ostfriesland meldete einen Vollbrand. Die Löscharbeiten liefen noch, sagte ein Polizeisprecher in Aurich. Nach ersten Angaben sei niemand verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:210209-99-360203/2