Super-Recognizer erkennt Dieb am Hauptbahnhof – Festnahme

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Bundespolizist mit einem besonders guten Gedächtnis für Gesichter hat am Hamburger Hauptbahnhof einen gesuchten Dieb wiedererkannt. Der Mann sei daraufhin am späten Freitagabend festgenommen worden, teilte die Bundespolizei mit. Eine Überprüfung seiner Personalien habe ergeben, dass der 48-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war wegen besonders schweren Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden.

Nach Schätzung von Wissenschaftlern besitzen nur zwei Prozent der Bevölkerung die besondere Fähigkeit, sich Gesichter einprägen und sie auch in Menschenmassen wiedererkennen zu können. Die Bundespolizei setzt Beamte mit dieser Gabe als sogenannte Super-Recognizer ein.