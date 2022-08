Sunrise Avenue startet Abschiedstour in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Die Abschiedstour der Rockband Sunrise Avenue startet am Sonntag (19.30 Uhr) in Hannover. Die finnische Band blickt mit ihren Fans auf eine 17-jährige Bandgeschichte zurück. Ihren Durchbruch erreichte die Gruppe mit ihrem Debüt-Album «On the Way to Wonderland» (2006) und wurde international erfolgreich. «Fairytale Gone Bad» oder «Hollywood Hills» gehören zu den bekanntesten Liedern der Band.

Sunrise Avenue hatte Anfang Dezember 2019 überraschend den Abschied von den Musikbühnen verkündet. Die Tour für 2020 musste jedoch coronabedingt verschoben werden. In Deutschland besucht die Band neben Hannover unter anderem auch Hamburg, Berlin und Köln. Die finale Tour wird ihren Abschluss voraussichtlich im Olympiastadion ihrer Heimatstadt Helsinki finden.