Sütterlin-Waacks Mutter stirbt bei Feuer in Wohnanlage

Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung in Schleswig-Holstein. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Großhansdorf (dpa/lno) – Bei der am Wochenende bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Großhansdorf (Kreis Stormarn) ums Leben gekommenen 91-Jährigen handelt es sich um die Mutter der schleswig-holsteinischen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Montag aus dem Umfeld der CDU-Politikerin bestätigt. Das Innenministerium wollte sich nicht dazu äußern; zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet.

Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag aus noch ungeklärten Gründen in der Wohnung der alten Dame im fünften Stockwerk der Wohnanlage ausgebrochen. Während für sie jede Hilfe zu spät kam, konnten etwa 30 Bewohner aus den umliegenden Wohnungen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

