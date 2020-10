Sütterlin-Waack: Keine Toleranz bei Rechtsextremismus

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel/Berlin (dpa) – Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack will bei rechtsextremistischen Vorfällen in der Polizei weiter konsequent handeln. «Für Extremisten ist in unseren Sicherheitsbehörden kein Platz», sagte die CDU-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Verdachtsfällen werde konsequent nachgegangen.

Wenn Mitarbeiter deutscher Sicherheitsbehörden durch rechtsextremistische Handlungen auffallen, finden sich nach bisherigen Erkenntnissen des Verfassungsschutzes nur selten Hinweise auf Kontakte zu Organisationen der rechten Szene. Dies geht aus einem Lagebericht zu Rechtsextremismus-Verdachtsfällen bei Polizei, Zoll und Geheimdiensten hervor. Er listet zwischen Januar 2017 und März 2020 insgesamt 58 Verdachtsfälle bei den Sicherheitsbehörden des Bundes und 319 Fälle in den Ländern auf. Davon stammen drei Fälle nach Angaben des Innenministeriums in Kiel aus Schleswig-Holstein.

Der Lagebericht zeige, dass über 99 Prozent der Polizeibeamten «fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen», sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Es bedeute auch, «dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben».

Sütterlin-Waack betonte, Verfassungsschutz und Polizei verfolgten bei fremdenfeindlichen, rassistischen oder rechtsextremistischen Vorfällen eine Null-Toleranz-Linie. Die Aus- und Fortbildung setze auf das Bild einer weltoffenen Bürgerpolizei und wirke rechtsextremen Tendenzen entgegen. «Die zentrale Ausbildungseinrichtung unserer Polizei ist darüber hinaus seit Anfang 2020 Mitglied bei «Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage» und hat eine Partnerschaft mit Yad Vashem.»

Bereits im Sommer hatte sich Sütterlin-Waack einer bundesweiten Studie zum Thema Rassismus gegenüber offen gezeigt. «Und ich würde auch eine wissenschaftliche Untersuchung zu möglichen rechtsextremistischen Tendenzen in der Polizei mittragen», sagte sie.