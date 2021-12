Sütterlin-Waack: Jahreswechsel besonnen feiern

Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Innenministerin von Schleswig-Holstein, spricht. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Landespolizeidirektor Michael Wilksen haben die Menschen in Schleswig-Holstein zu einem besonnenen und respektvollen Verhalten zum Jahreswechsel aufgerufen. Beide appellierten, sich an die Kontaktbeschränkungen sowie die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. «Auch ich hatte zu Beginn dieses Jahres gehofft, dass wir alle 2021/22 zumindest wieder ohne weitgehende Einschränkungen Silvester feiern können. Nun aber gilt es, das zweite Mal in Folge den Jahreswechsel mit Vernunft und Besonnenheit zu begehen», teilte Sütterlin-Waack am Mittwoch mit.

Die Landespolizei verstärkt nach Wilksens Angaben zum Jahreswechsel den Streifendienst. In den Polizeidirektionen seien Zusatzstreifen vorgesehen. Auch geschlossene Einheiten würden bereitgehalten. «Wir werden bei Verstößen konsequent, aber auch besonnen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten einschreiten», teilte der Landespolizeidirektor mit. «Mit den Zusatzkräften ist die Landespolizei flexibel und handlungsfähig für den Jahreswechsel aufgestellt.»

Die Ministerin dankte allen Einsatzkräften und warb um Respekt für deren Arbeit. «Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sowie nötigenfalls auch die Einheiten des Technischen Hilfswerkes sind im Einsatz, damit wir alle sichere Feiertage verleben können. Ihnen allen gilt mein Dank und meine Anerkennung. Das mindeste, was jeder und jede einzelne von uns tun sollte, ist diesen Einsatzkräften mit Respekt und Rücksicht zu begegnen, damit sie ihre unverzichtbare Arbeit für unsere Gesellschaft leisten können. Und das gilt an jedem Tag in jedem Jahr.»

