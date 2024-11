Sündig, süffig, süß – Weihnachtsmarkt Santa Pauli startet

Hamburg (dpa/lno) –

Nackte Haut, heiße Getränke und knackige Würstchen – auf der Reeperbahn ist wieder frivoler Weihnachtsmarkt. Am Nachmittag startete «Santa Pauli» auf dem Spielbudenplatz in die vorweihnachtliche Saison – der frivole Weihnachtsmarkt dreht bereits seine 18. Runde. Das wurde mit einem kleinen Geburtstagsprogramm auf der Bühne gefeiert.

An den Ständen und auf der Bühne treffen die Besucher auf erotische Anspielungen ohne Ende – ob beim Essen, Trinken oder Geschenkekaufen. So gibt es etwa Glas-Weihnachtsbaumschmuck in Penisform, Glitzerglühwein mit dem besonderen Extra und donnerstags bis samstags Stripshows auf der großen Showbühne.

Auch Musik wird geboten – den Auftakt sollten am Abend Thorsten Zeitnitz & The Dørdie Roots machen. Für fast jeden Abend sind weitere Acts angekündigt. «Santa Pauli» hat bis zum 23. Dezember jeden Tag geöffnet.