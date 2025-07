Wegen Bauarbeiten wird der Südschnellweg in Hannover für eine Woche gesperrt. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Ein Teil des Südschnellwegs in Hannover wird ab dem Morgen für eine Woche gesperrt. Die Strecke werde zwischen dem Landwehrkreisel und dem Ende der Behelfsbrücke in Richtung Seelhorster Kreuz in beide Richtungen nicht befahrbar sein, teilte die Landeshauptstadt mit.

Die Sperrung werde voraussichtlich am kommenden Montagmorgen wieder aufgehoben. Bis dahin werden Autofahrer umgeleitet. Bei den Bauarbeiten sollen Schäden an der Fahrbahn repariert werden. Die Straße ist aufgrund großer Umbaumaßnahmen seit etwa zwei Jahren nur noch zweispurig befahrbar, weshalb sie nach den Angaben der Stadt in dieser Zeit stärker beansprucht wurde.