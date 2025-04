Suchtberaterin soll Häftlinge mit Drogen versorgt haben

Bremervörde (dpa/lni) –

Eine Suchtberaterin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bremervörde soll wiederholt Häftlinge mit unerlaubten Gegenständen wie Handys und Drogen versorgt haben. Gegen die Beschuldigte laufe seit Ende 2024 ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit, teilten die Verdener Staatsanwaltschaft und die Polizei Rotenburg mit.

In der vergangenen Woche seien mehrere Objekte durchsucht worden, darunter Räume in der JVA sowie eine Wohnung in Bremen und ein Haus in Rotenburg (Wümme). Dabei sei auch ein Rauschgiftspürhund eingesetzt worden. Sichergestellt worden seien unter anderem Datenträger und Dokumente.

Ob sich die Frau zu den Anschuldigungen geäußert hat, teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, laufen den Angaben zufolge noch.