Suche nach vermisster Person in Weser erfolglos abgebrochen

Bremerhaven (dpa/lni) –

Die Suche nach einem Vermissten in der Weser ist am frühen Freitagmorgen nach mehreren Stunden vorerst erfolglos abgebrochen worden. Am Abend wurde eine Person im Bereich von Nordenham gesichtet, wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte. Kurz vor 22.00 Uhr gab es die Bitte um Hilfe von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

Nach Auslösen eines Alarmplans beteiligten sich mehrere Rettungskräfte an der Suche. Mit insgesamt elf Booten und Schiffen wurde die Weser zwischen Blexen-Reede und dem Nordende der Stromkaje abgefahren. Unterstützung gab es auch von Land und aus der Luft. Zwei Helikopter und eine Drohne waren im Einsatz. Ob und wie die Suche fortgesetzt werden kann, blieb am Freitagmorgen zunächst unklar.