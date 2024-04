Suche nach Arian: Süßigkeiten und Ballons im Wald aufgehängt

Bremervörde (dpa) –

Auf der Suche nach dem seit Montagabend vermissten Arian setzen die Ermittler nun Süßigkeiten ein, um den Jungen zu finden: In einem Waldgebiet, das an das Wohnhaus der Familie des Jungen im niedersächsischen Bremervörde angrenzt, hat die Feuerwehr auf Wunsch der Eltern Luftballons und Süßigkeiten aufgehängt. «Die haben es dem Jungen angetan», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochabend der. Im Wald positionierten die Helfer zudem Wildkameras, die den Jungen entdecken sollen.

Arian hatte am Montagabend allein sein Elternhaus verlassen – und wird seither vermisst. Hunderte Einsatzkräfte und Helfer durchsuchen seitdem die Gegend rund um das Wohngebiet. Während der Suche setzten die Helfer Drohnen ein, einen Hubschrauber und ein Tornado-Flugzeug, das Luftaufnahmen mit einer Wärmebildkamera erstellte. Polizeitaucher suchten am Mittwoch den Fluss Oste in der Nähe des Wohnhauses ab. Polizisten fuhren den Fluss mit einem sogenannte Sonarboot ab.