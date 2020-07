Suchaktion nach zwei Menschen an Büsumer Küste eingestellt

Büsum (dpa/lno) – Eine groß angelegte Suchaktion in der Nordsee vor Büsum (Kreis Dithmarschen) nach zwei vermissten Menschen ist am Dienstag eingestellt worden. «Offenbar gab es keinen Unglücksfall», erklärte Polizeisprecher Stefan Hinrichs. Ermittlungen der Wasserschutzpolizei hätten ergeben, dass sich bereits am Montagabend ein Pärchen bei einem Security Mann der Strandwache nach vermissten Sachen erkundigt habe. Sie hätten sich verlaufen und seien auf der Suche nach ihren Schuhen, Handtüchern und einem Rucksack. «Leider hatte der Mann diese Anfrage am Abend nicht zuordnen können und das Pärchen wieder ziehen lassen, ohne deren Personalien aufzunehmen.»

Daher starteten ein Seenotrettungskreuzer, ein Wasserschutzboot, zwei Fischerboote und die Freiwillige Feuerwehr sowie zwei Hubschrauber mit Wärmebildkameras eine Suche im Nordseewatt nach den mutmaßlich Vermissten. Am Dienstag wurde zunächst die Suche auf See fortgesetzt.

Jetzt gehen die Behörden «davon aus, dass sich die beiden über kurz oder lang bei der Polizei in Büsum melden werden», sagte Hinrichs.

PM Polizei