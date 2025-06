Suchaktion im Fall Maddie noch weitere zwei Tage

Braunschweig (dpa) –

Die neue Suchaktion im Fall der seit mehr als 18 Jahren verschwunden Madeleine McCann im Süden Portugals soll noch zwei weitere Tage andauern. Die Maßnahme werde voraussichtlich am Donnerstag enden, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage mit. Zu den Hintergründen der Suche, die die portugiesischen Strafverfolgungsbehörden mit Unterstützung von Beamten des deutschen Bundeskriminalamtes umsetzen, könnten aber weiterhin keine Angaben gemacht werden.

Die erneute Aktion findet nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Rahmen der Ermittlungen im Fall Maddie statt. Das britische Mädchen war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag im Algarve-Badeort Praia da Luz spurlos aus einer Ferienanlage verschwunden. Deutsche Ermittler vermuten, dass Maddie entführt und ermordet wurde. Sie verdächtigen den 48 Jahre alte deutschen Christian B., der aktuell wegen eines anderen Falls in einem deutschen Gefängnis sitzt.

Zuständig ist die Strafverfolgungsbehörde aus Niedersachsen, weil der Verdächtige seinen letzten Wohnsitz in Deutschland in Braunschweig hatte. Der vorbestrafte Sexualstraftäter verbüßt derzeit eine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer damals 72-jährigen Amerikanerin in Praia da Luz ab – dem Ort, in dem Madeleine verschwand. Es gibt keine Anklage gegen ihn im Fall Maddie; es gilt die Unschuldsvermutung.