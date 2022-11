Stutthof-Prozess: Eventuell Plädoyer der Staatsanwaltschaft

Ein Mikrofon in einem Gerichtssaal. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Itzehoe (dpa/lno) –

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof soll am Montag (10.00 Uhr) die Staatsanwältin ihr Plädoyer am Landgericht Itzehoe halten. Allerdings muss die Strafkammer zuvor über Anträge der Verteidigung und von Nebenklagevertretern entscheiden. Das könnte zu einer Verzögerung führen.

Die Angeklagte Irmgard F. soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des Konzentrationslagers bei Danzig gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der 97-Jährigen vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. Die Angeklagte hat sich in dem seit über einem Jahr laufenden Prozess bislang nicht zu dem Vorwurf geäußert.

Bei den gestellten Anträgen geht es um die Rolle des historischen Sachverständigen bei einer Inaugenscheinnahme des früheren Konzentrationslagers. Der Historiker Stefan Hördler hatte Anfang November zwei Richter bei einem Besuch der polnischen Gedenkstätte begleitet. Die Verteidigung stellt die Unbefangenheit des Gutachters in Frage, die Nebenklagevertreter wollen die Bedenken durch eine erneute Ladung des Zeugen ausräumen.