Sturz ins Gleis: Mann überlebt trotz einfahrender S-Bahn

Im Hamburger Hauptbahnhof ist ein 45-Jähriger torkelnd ins Gleis gefallen und von einer S-Bahn überrollt worden. (Symbolbild) Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa) –

Ein 45-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag im Hamburger Hauptbahnhof von einer einfahrenden S-Bahn überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Morgen mitteilte, war der Mann gegen 2.45 Uhr torkelnd vom Bahnsteig ins Gleis 3 gestürzt.

Kurz darauf fuhr eine S-Bahn der Linie S3 ein und überrollte den Mann. Reisende versuchten zuvor, den Triebfahrzeugführer per Handzeichen zu warnen, konnten den Unfall aber nicht verhindern. Sie setzten den Notruf ab und betreuten den Verletzten durch Sprechen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.

Mann überlebt und wird mit Armbruch ins Krankenhaus gebracht

Bundespolizei und Feuerwehr räumten und sperrten anschließend den Bahnsteig. Die Feuerwehr konnte den Mann durch das Zurückschieben der S-Bahn befreien. Er kam mit Verletzungen, darunter ein Armbruch, ins Krankenhaus. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizidversuch gibt es nach Auswertung von Zeugenangaben und Videoaufnahmen nicht.

Der Triebfahrzeugführer wurde von der Bundespolizei betreut und an den Notfallmanager übergeben. Gegen 3.35 Uhr wurden die Einsatzmaßnahmen beendet und die Unfallstelle freigegeben.