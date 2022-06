Sturz in Waldgebiet: Mountainbiker lebensgefährlich verletzt

Georgsmarienhütte (dpa/lni) –

Bei einem schweren Unfall in einem Wald bei Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück hat ein Mountainbiker lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 54-Jährige sei am Sonntagmittag mit seinem Mountainbike in abschüssigem Gelände abseits der ausgewiesenen Wege unterwegs gewesen, habe aber einen Helm getragen, teilte die Polizei am Montag mit. An einem besonders steilen Abschnitt der nicht offiziellen Downhill-Strecke stürzte er – ohne Fremdeinwirkung. Seine Begleiter wählten den Notruf. Die Feuerwehr barg den Bewusstlosen in dem unwegsamen Gelände mit einem Quad. Der 54-Jährige kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.