Sturz der Assad-Regierung: Menschen im Norden feiern

Kiel/Neumünster/Rostock (dpa) –

Nach dem Sturz von Syriens Machthaber Baschar al-Assad sind in mehreren Städten in Norddeutschland nach Polizei-Angaben Hunderte Menschen auf die Straßen gegangen. Die größte Kundgebung fand am Hauptbahnhof in Kiel statt, wo sich um die Mittagszeit 500 bis 600 Menschen unter dem Motto «Freiheit für Syrien» versammelten, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Nur wenige Kräfte seien im Einsatz, da die Stimmung friedlich sei. Gegenveranstaltungen gebe es nicht.

Auch in Neumünster sind laut Polizei 80 bis 100 Menschen zusammengekommen, um den Sturz von al-Assad zu feiern. «Den 8. Dezember 2024 werden wir nie vergessen – Syrien wurde von Diktator Assad befreit, wie damals Deutschland von Adolf Hitler!», freute sich ein Teilnehmer der Kundgebung. Vor Ort war außerdem Kristian Klinck, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Neumünster (SPD), der die Rolle Deutschlands betont: Man müsse sich dafür einsetzen, dass der Übergang friedlich verlaufe.

Versammlungen auch in weiteren Städten im Norden geplant

Bereits in der Nacht kam es in Kiel, Rendsburg und Hamburg zu kleineren friedlichen Aktionen in Form von Autokorsos und Versammlungen. Für den Nachmittag sind laut Polizei auch in Hamburg, Rostock, Schwerin und Güstrow Kundgebungen mit insgesamt über 1.000 Personen angemeldet.

Die Ereignisse in Syrien hatten sich zuletzt überschlagen: Innerhalb von weniger als zwei Wochen erlangte eine Allianz aus Aufständischen in Syrien die Kontrolle über die wichtigsten Städte und zwang den langjährigen Machthaber Baschar al-Assad zur Flucht.