Hamburg (dpa/lno) –

Ein Jugendlicher ist bei einer Abitur-Feier in Hamburg von einer Brüstung mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich laut der Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag schwere Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei teilte mit, dass man aktuell nicht von einem Fremdverschulden bei dem Sturz des jungen Mannes ausgehe.