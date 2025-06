Hamburg (dpa/lno) –

Ein 56-Jähriger schwebt nach einem Sturz vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Lebensgefahr. Der Mann war am Mittwochabend aus dem dritten Stock seiner Wohnung in Hamburg-Lohbrügge zu Boden gefallen, wie ein Polizeisprecher sagte. Er habe mehrere starke Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie es zu dem Sturz kam, sei noch unklar. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.