Sturz aus 25 Metern – zwei Feuerwehrleute schwer verletzt

Kiel/Preetz (dpa/lno) –

Während einer Fortbildung der Feuerwehr Kiel sind bei einem Arbeitsunfall zwei Menschen schwer verletzt worden. In Preetz kam es auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreises Plön nach ersten Erkenntnissen zu einem technischen Defekt an einer Drehleiter, wie die Stadt Kiel mitteilte. Zwei Feuerwehr-Beamte wurden in der Folge in etwa 25 Metern Höhe aus einem Korb geschleudert. Sie kamen in ein Krankenhaus. Eine Absturzsicherung habe lebensgefährliche Verletzungen verhindert, hieß es weiter. Mit der Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.