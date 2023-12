Sturmtief «Zoltan» sorgt in Hamburg für mehrere Einsätze

Eine HVV-Hafenfähre legt am Morgen an den Landungsbrücken an. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Das Sturmtief «Zoltan» hat in Hamburg für mehrere Einsätze am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag gesorgt. Verletzte gab es aber in keinem der Fälle, wie ein Sprecher des Lagedienstes am Freitagmorgen mitteilte. Es handelte sich vor allem um Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Äste, die die Fahrbahnen blockierten und losgelöster Ziegelsteine oder Baugerüstplanen. Die Feuerwehr meldete seit Donnerstagmittag 78 wetterbedingte Einsätze.

Wie die Polizei mitteilte, stürzte am Donnerstag im Stadtteil Horn ein Baum auf drei parkende Autos. Verletzt wurde dabei niemand. Im Stadtteil Altona mussten Einsatzkräfte am Donnerstagabend einen Mann aus seinem Auto befreien, der vom Hochwasser eingeschlossen war. Weil der Wagen mit Wasser volllief, konnte der Mann die Tür nicht mehr öffnen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Zuvor hatte der «Norddeutsche Rundfunk» darüber berichtet.

Im Hamburger Elbgebiet warnte die Polizei für den Vormittag vor einer schweren Sturmflut. Die Wasserstände werden dann nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf etwa 3 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Das betroffene Gebiet sollte laut Polizei gemieden werden. Der Hochwasserscheitel wird den Angaben zufolge gegen 11.00 Uhr am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von bis zu 3,05 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet.