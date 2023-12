Janneby (dpa/lno) –

Ein Lkw ist durch das Sturmtief «Zoltan» auf der B200 in Janneby (Kreis Schleswig-Flensburg) auf die Seite gekippt und in einen Graben geschleudert. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Durch den Unfall trat Kraftstoff aus. Aufgrund des starken Windes konnte der Lkw am Abend zunächst nicht geborgen werden – die Bergung ist nun für Freitagmorgen geplant.