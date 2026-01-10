Sturmtief sorgt am Hamburger Airport für Verzögerungen

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des Sturmtiefs «Elli» kommt es am Airport Hamburg derzeit zu Einschränkungen und Verzögerungen. Aus einer Übersicht war erkennbar, dass ein Flug von München nach Hamburg am Vormittag gestrichen wurde, wie aus der Internetseite des Flughafens hervorgeht. Ob das mit den Wetterbedingungen zusammenhängt, ist bislang unklar.

Schon am Freitag kam es infolge des Sturmtiefs zu gestrichenen Flügen. Bis Freitagmittag wurden 25 Starts und 22 Landungen abgesagt, teilte der Flughafen auf seiner Internetseite am Vortag mit. Flugreisende wurden aufgefordert, sich vor Abflug bei ihrer Airline über den Status des Fluges zu informieren.