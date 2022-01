Sturmtief «Nadia»: Lage an der Nordseeküste beruhigt sich

Cuxhaven/Wilhelmshaven (dpa/lni) – Sturmtief «Nadia» hat an der ostfriesischen Nordseeküste am Sonntagvormittag keine größeren Schäden mehr angerichtet. Es habe nur noch vereinzelt Einsätze gegeben, teilte ein Sprecher der Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven mit. Ähnlich sah es im Landkreis Aurich aus. Hier stürzte am Vormittag ein Baum auf eine Telefonleitung und zerstörte diese.

In Westermarsch war die Feuerwehr Norden am Sonntagmorgen im Einsatz, weil ein Baum auf die Scheune eines Hofes der Jugendhilfe gestürzt war. Dort waren unter anderem Esel und Schafe untergebracht, die unverletzt blieben. An dem Gebäude, insbesondere einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, entstand den Angaben zu Folge ein hoher Schaden.

Auch in Bremerhaven musste die Polizei kaum noch ausrücken. Die Polizei in Cuxhaven verzeichnete nur noch einen wetterbedingten Einsatz, die Feuerwehr dagegen war noch eingespannt. Inzwischen habe sich die Wetterlage jedoch überall merklich beruhigt, berichteten die Leitstellen am frühen Sonntagnachmittag. Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt jedoch noch bis zum Nachmittag vor Sturmflut und erhöhten Wasserständen an der Nordseeküste.

© dpa-infocom, dpa:220130-99-906421/2

Mitteilung der Feuerwehr Norden

BSH-Vorhersage