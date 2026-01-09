Sturmtief: Kreuzfahrtschiff kehrt vorzeitig zurück

Hamburg (dpa) –

Ein Kreuzfahrtschiff der Reederei Aida ist wegen des Sturmtiefs «Elli» vorzeitig nach Hamburg zurückgekehrt. Das Schiff kam am frühen Freitagmorgen im Hamburger Hafen an, wie die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida mitteilte. Ursprünglich hätte es am Samstagmorgen Hamburg erreichen sollen. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Nach Reedereiangaben hätte die «Aidanova» am Donnerstag eigentlich die englische Hafenstadt Southampton anlaufen sollen. Der Stopp entfiel, und das Schiff begab sich am Mittwochabend ab Cherbourg in Nordfrankreich direkt auf Fahrt nach Hamburg.

Aida teilte mit, die Gäste könnten in Hamburg auf dem Schiff bleiben. Die Reise ende offiziell wie geplant am Samstag. Wie viele Gäste mit dem Schiff unterwegs waren, geht aus der Antwort des Unternehmens nicht hervor.

Aida ist Marktführer in Deutschland und gehört zu dem multinationalen Konzern Carnival, der sich als weltgrößter Kreuzfahrtanbieter bezeichnet.