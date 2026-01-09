Sturmtief: Immer mehr Flugausfälle in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Am Flughafen Hannover kommt es wegen des starken Schneefalls durch das Sturmtief «Elli» vermehrt zu Flugausfällen. «Wir hatten heute Morgen drei gestrichene Abflüge. Für den Rest des Vormittags sind noch zwei weitere Abflüge gestrichen», sagte eine Sprecherin am Freitag um 9.30 Uhr. «Die abfliegenden Maschinen heute Morgen hatten alle leichten Verspätungen» von rund 30 bis 60 Minuten.

Der Flugverkehr laufe aber noch. «Der Winterdienst ist seit den frühen Morgenstunden kontinuierlich im Einsatz, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten.» Die S-Bahn Hannover hatte zuvor bereits den Verkehr eingestellt, ebenso die Deutsche Bahn den Fernverkehr im Norden. Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover sei bis mindestens heute Mittag eingestellt, hieß es bei der Deutschen Bahn.

Am Airport Bremen lief der Flugverkehr nach Angaben eines Sprechers am Morgen wie geplant. «Alles hat perfekt geklappt», sagte er. Die Herausforderung sei nicht die Menge an Schnee gewesen, sondern die Schneeverwehungen durch den Wind. Zwar seien am Vormittag drei Abflüge gestrichen worden, das habe aber nicht an den Wetterbedingungen in Bremen gelegen.

Drei Eurowings-Maschinen, die eigentlich in Hamburg hätten landen sollen, wurden sogar zum Airport Bremen umgeleitet, wie der Sprecher sagte. Sie kamen aus Wien, Mallorca und Stuttgart. Auch eine KLM-Maschine aus Amsterdam mit Zielflughafen Hamburg landete außerplanmäßig in Bremen. Der Airport Hamburg teilte auf seiner Internetseite mit, dass infolge des Sturmtiefs «Elli» 25 Starts und 22 Landungen abgesagt worden seien.