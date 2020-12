Sturmtief «Hermine» zieht über den Norden

Hamburg (dpa/lno) – Sturmtief «Hermine» bringt am Sonntag ungemütliches Wetter in den Norden. Der Seewetterdienst Hamburg hat für die Küstengebiete an der Nord- und Ostsee eine Sturmwarnung herausgegeben. Er warnte bis zum Abend hin im Norden vor Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde und vor allem in Schleswig-Holstein in den Kreisen Dithmarschen und Ostholtstein vor schweren Sturmböen mit bis zu 95 Kilometern pro Stunde. An der Nordsee gebe es eine Unwettergefahr durch orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde.

Im Verlauf des Sonntags kann der mit dem Sturm einhergehende Regen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zeitweise in Schnee übergeben, so dass es zu Schneeregen und glatten Straßen kommen kann. In der Nacht zu Montag soll sich die Wetterlage den Angaben nach wieder beruhigen.

Erste Auswirkungen hatte der Sturm an den Küsten bereits am Vormittag. Die für Sonntag geplanten Fährfahrten zwischen Cuxhaven und Helgoland fallen aus, teilte die Reederei Cassen Eils mit. Bei Fahrten mit dem Autozug von Niebüll nach Westerland auf Sylt werden nach Angaben der Deutschen Bahn wegen des Sturms bestimmte Fahrzeugtypen wie Camping-Fahrzeuge oder Autos mit Anhängern voraussichtlich bis zum Nachmittag hin nicht transportiert.

DWD