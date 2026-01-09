Sturmtief «Elli» wirbelt Norden durcheinander

Hamburg/Kiel (dpa) –

Kaum Züge auf den Schienen, Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr, zugeschneite Straßen, im Schnee spielende Kinder: Das Sturmtief «Elli» hinterlässt im Norden Deutschlands seine Spuren. Seit den Morgenstunden hat es in Hamburg und Schleswig-Holstein rund 5 Zentimeter Neuschnee gegeben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Mittag sagte. «Da kommen jetzt auch bis zur Nacht zum Samstag noch einmal weitere fünf Zentimeter dazu.» In und um Hamburg hatte es demnach bereits am Donnerstag rund 10 bis 15 Zentimeter gegeben.

Gleichzeitig wirbeln stürmische Böen und Sturmböen das Weiß ordentlich durcheinander. An der Küste sind in der Spitze Böen mit einer Windgeschwindigkeit von fast 95 Stundenkilometern an der Nordsee bei Büsum und fast 91 Stundenkilometern im Ostseebad Schönhagen an der Ostsee gemessen worden. Das entspricht der Windstärke Beaufort 10. Der heftige Wind soll erst zum späten Abend hin langsam abnehmen. «Aber das wird sich die ganze Nacht über hinziehen. Deshalb gelten die Warnungen vor starken Schneewehen auch bis Samstagmorgen.»

Fernverkehr im Norden zunächst eingestellt

Das führt zu starken Schneeverwehungen und die machen es Zügen, Bussen, Lastwagen und Autos schwer, ihr Ziel zu erreichen. Die Deutsche Bahn hat wegen des stürmischen Winterwetters den Fernverkehr im Norden Deutschlands vorerst eingestellt. Wie lange, war zunächst unklar. «Damit ist eines unserer wichtigsten Drehkreuze betroffen und der Fernverkehr im Norden Deutschlands nicht mehr möglich.» Der Betriebsstopp sei nötig, um Fahrgäste, Mitarbeiter und Fahrzeuge zu schützen. Auch bei den Regionalbahnen sowie im Busverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein kommt es zu Ausfällen und Verspätungen.

So prüft etwa die Nordbahn seit dem Vormittag wegen des Winterwetters ihre Strecken. Bisher bleibt der Betrieb größtenteils eingestellt. Nur auf der Strecke zwischen Kiel und der Schleibrücke Süd wurde der Verkehr laut einer Sprecherin wieder aufgenommen. Aufgrund zugefrorener Weichen fährt hingegen zwischen Hamburg und Wrist beziehungsweise Itzehoe bislang kein Zug. Auf den übrigen Strecken gebe es weitere Erkundungstouren, hieß es.

In Hannover waren deshalb Fußball-Fans aus Hamburg auf dem Weg zum Bundesliga-Spiel nach Freiburg gestrandet. Die Mitglieder des HSV-Fanclubs blieben dennoch gut gelaunt: «Leider sind wir jetzt in Hannover gestrandet», sagte einer der Fans. Sie seien aber gut verpflegt in der Bahn, «mit dem Bord-Bistro und dem Kasten Bier, den wir mithaben – oder mehreren Kästen Bier». Sie hofften, dass sie «irgendwie noch nach Freiburg kommen. Und sei es irgendwann Mitternacht.»

Feuerwehr kämpft gegen Eisplatten vom Fernsehturm

Wegen herabfallender Eisplatten ist zudem das Gelände rund um den Hamburger Fernsehturm vorübergehend gesperrt worden. Nach rund einer Stunde konnten die Straßen und Wege an den Messehallen wieder freigegeben werden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr habe die Gefahr beseitigt. Nach Angaben der Bahn war auch der S-Bahnverkehr auf der Verbindungsbahn zwischen Hauptbahnhof und Altona vorsichtshalber unterbrochen worden.

«Eine geleckte Fahrbahn wird es heute nicht geben»

Auf den Straßen in Hamburg kämpft die Stadtreinigung weiter gegen Schnee und Eis. «Unsere Leute sind unterwegs. Wir fahren weiter. Es funktioniert noch alles», sagte ein Sprecher der Stadtreinigung der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Gleichzeitig mache der starke Wind den Teams zu schaffen. «Insbesondere, was das Ergebnis des Räumens angeht. Eine geleckte Fahrbahn wird es heute nicht geben.»

Glatteisunfälle auch mit Verletzten

Wegen Schnee und Glatteis hat es im Norden auch einzelne Unfälle gegeben. So wurden bei einem Glatteisunfall in Jersbek (Kreis Stormarn) am Donnerstagabend fünf Menschen leicht verletzt, darunter ein fünfjähriges Kind. Aufgrund der Glätte geriet ein 50-Jähriger mit seinem Wagen ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die L225 war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Auch die A1 bei Großhansdorf (Kreis Stormarn) war in Richtung Norden nach einem Unfall auf der eisglatten Fahrbahn für fast fünf Stunden voll gesperrt. Gegen 22.00 Uhr war ein Lastwagen samt Anhänger umgekippt, nachdem der 64 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Verletzt wurde niemand.

Viele Menschen haben den Appell der Behörden, Krankenhäuser und Verkehrsbetriebe ernst genommen und sind daheim geblieben. Die Verkehrsleitzentrale Hamburg hat am Morgen und am Mittag deutlich weniger Verkehr auf den Straßen registriert als üblich. «Wir haben ganz wenig Verkehr, wir haben weiße Fahrbahnen, wir haben Sichtbehinderungen durch den umher wirbelnden Schnee und Schneeverwehungen – aber sonst keine Ereignisse», sagte ein Sprecher.

Einzelne Flüge gestrichen

Am Hamburger Flughafen gibt es ebenfalls nur wenige witterungsbedingte Einschränkungen. 19 Starts und 20 Landungen waren gestrichen worden, wie der Flughafen auf seiner Internetseite mitteilte. «Aufgrund der anhaltenden Extremwetterlage kommt es zu Beeinträchtigungen im Luftverkehr, nicht nur in Hamburg, sondern auch an wichtigen Luftfahrt-Drehkreuzen wie Amsterdam oder Paris», sagte eine Flughafen-Sprecherin. Flugreisende sollten sich vor Abflug bei ihrer Airline über den Status des Fluges informieren.

Schneefrei für Schulkinder

Das Winterwetter hatte aber auch seine schönen Seiten: Denn wo Schnee liegt, darf gerodelt werden. Das haben in Hamburg und Schleswig-Holstein viele Kinder genutzt. Denn die meisten von ihnen hatten «schneefrei» und konnten die weiße Pracht vor ihrer Haustür genießen, Schlitten fahren und Schneemänner bauen.