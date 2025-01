Sturmschäden: Beeinträchtigungen bei der Bahn

Hamburg (dpa) –

Sturmschäden bremsen den Verkehr auf mehreren Bahnstrecken im Norden aus. Die ICE-Strecke Hamburg-Berlin wurde zeitweise gesperrt. Bei Dergenthin zwischen Ludwigslust und Wittenberge war ein Baum im Gleis gelandet, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Deshalb wurden die ICE-Züge laut Bahn zurückgehalten. Die Strecke sei gegen 23.30 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben worden, berichtete der Sprecher.

Zunächst war laut Bahn nur eines der beiden Gleise wieder befahrbar. Vereinzelt könne es deshalb noch zu Verzögerungen kommen, hieß es. Das zweite Gleis sollte im Laufe der Nacht ebenfalls wieder freigegeben werden.

Auch Regionalverkehr betroffen

Wegen witterungsbedingter Beeinträchtigungen in Schleswig-Holstein sei der Zugverkehr dort stark beeinträchtigt, teilte die DB im Internet mit. «Bitte rechnen Sie mit einer Reisezeitverlängerung bis zu 90 Minuten.»

Die Züge der RE6 (Hamburg-Altona – Westerland(Sylt)) fahren demnach mit reduzierter Geschwindigkeit – bis voraussichtlich 6 Uhr am Dienstagmorgen. Sie beginnen/enden teilweise in Elmshorn. Die Züge der Linie RE7 (Flensburg/Kiel Hbf – Hamburg Hbf) werden umgeleitet. Der Halt in Hamburg Dammtor entfällt. Die Züge des RE70 (Kiel Hbf – Hamburg Hbf) beginnen und enden in Pinneberg.

Die Züge des RE8/RE 80 (Hamburg Hbf – Lübeck Hbf) fahren nur zwischen Lübeck Hbf und Bad Oldesloe. Es gibt einen Bus-Ersatzverkehr. Der RB81 (Hamburg Hbf – Bargteheide) fährt nur zwischen Ahrensburg und Hamburg Hbf. Auch hier gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.