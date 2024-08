Sturmflutwarnung für Nordseeküste und Elbe

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt vor einer Sturmflut im Elbe- und Wesergebiet sowie an der Nordseeküste Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa) –

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut im Weser- und Elbegebiet sowie an der ost- und nordfriesischen Küste. Die Warnung gilt bis Freitagabend 20.07 Uhr. Das Nachmittags- beziehungsweise das Abend-Hochwasser an der ostfriesischen Küste, im Weser- und Elbegebiet werde 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. An der nordfriesischen Küste und im Hamburger Elbegebiet werde es 1,5 bis 2 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen.

Das Lagezentrum der Hamburger Polizei teilte über das Warnsystem Katwarn mit, dass am Pegel St. Pauli 1,25 bis 1,75 Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet würden. Damit ist eine Überflutung des Hamburger Fischmarkts nicht ausgeschlossen. Die Polizei forderte die Menschen auf, tiefliegende Gebiete – insbesondere im Hafen, in der Hafencity und in elbnahen Arealen – zu verlassen und dort abgestellte Fahrzeuge zu entfernen.