Sturmflutwarnung für die Nordseeküste

Hamburg (dpa) –

Für das Wesergebiet, das Elbegebiet, die ostfriesische und die nordfriesische Küste wird für die Nacht zu Samstag vor einer Sturmflut gewarnt. Das teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Freitagabend mit. An der ostfriesischen Küste wird der Pegelstand in der Nacht zu Samstag demnach voraussichtlich auf 1,00 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. An der nordfriesischen Küste und im Elbegebiet wird das Hochwasser etwa 1,00 bis 1,50 Meter höher als das mittlere Hochwasser stehen. Im Wesergebiet wird es 1,50 Meter höher als das mittlere Hochwasser erwartet. Das BSH ging zunächst davon aus, dass die Warnung bis etwa 5.30 Uhr am Samstag aufrechterhalten werden muss.