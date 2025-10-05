Sturmflut erreicht Nordseeküste

Kiel (dpa/lno) –

Die angekündigte Sturmflut hat die schleswig-holsteinische Nordseeküste erreicht. Die Pegelstände können am Sonntag in Teilen der Küstenregion bis zu zwei Meter über dem mittleren Hochwasser stehen, wie das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilte. Hinzukommen am Nachmittag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und Regen. Für Windsurfer bietet das Wetter offenbar gute Bedingungen. Bilder zeigen, wie sich einige Sportler auf der Nordseeinsel Sylt trotz des Unwetters ins Meer wagen.

Ausfälle und Verspätungen im Fährverkehr

Der Fährbetrieb an der Küste Schleswig-Holsteins ist stark von der Sturmflut betroffen. Die Fähren zwischen Schlüttsiel und den Halligen fallen aus, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei mitteilte. Fähren von Dagebüll nach Föhr und Amrum fahren am Sonntag vereinzelt. Zudem fahren die Sylt-Fähren zwischen Havneby auf Rømø und List auf Sylt aufgrund des Hochwassers am Sonntag nach einem Sonderfahrplan, wie die Reederei FRS Syltfähre mitteilte.