Sturmböen und Schauer – wechselhafter Wochenstart im Norden

Hannover (dpa/lni) –

Für die Menschen in Niedersachsen und Bremen beginnt die neue Woche mit wechselhaftem Wetter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Montag zunächst stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Verlauf des Tages lockert es jedoch zunehmen auf, es bleibt weitgehend trocken. Am Nachmittag ziehen von der Weser her jedoch neue Regenwolken auf. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 24 Grad, an der See bleibt es mit rund 20 Grad etwas kühler. Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig, im Verlauf des Tages zunehmend frisch. An der Küste kann es ab dem Abend stürmisch werden – dort werden Sturmböen aus Südwest erwartet.

In der Nacht zu Dienstag breitet sich der Regen Richtung Osten aus. Im Nordwesten stellt sich wechselhaftes Wetter mit Schauern ein, vereinzelt können auch Gewitter auftreten. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 17 Grad. Der Wind frischt weiter auf, vor allem an der Küste ist mit Sturmböen zu rechnen.

Am Dienstag setzt sich das unbeständige Wetter fort. Besonders in der Nordhälfte bleibt es wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern an der Küste. Im Südosten zieht der Regen im Tagesverlauf ab. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad. Der frische Westwind bringt vor allem an der Küste erneut stürmische Böen mit sich.

Auch die Nacht zum Mittwoch verläuft im Norden unruhig: Es kommt vermehrt zu Schauern und Gewittern, während im Süden die Schauer nachlassen und sich größere Wolkenlücken bilden. Die Temperaturen gehen auf 15 Grad an der See bis neun Grad im Harzvorland zurück.

Ab Mittwoch mehr Sonne im Süden, im Norden weiter unbeständig

Zur Wochenmitte bleibt es in der Nordhälfte wechselhaft mit einzelnen Schauern und Gewittern. In Richtung Süden beruhigt sich das Wetter, es gibt mehr sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad auf den Inseln und 22 Grad im Raum Göttingen. An der Küste weht der Wind stark mit einzelnen Sturmböen, im Binnenland flaut es allmählich ab.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter deutlich freundlicher. Im Norden wechseln sich Sonne und dichtere Wolken mit nur wenigen Schauern ab. Im Süden wird es oft heiter. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad auf den Inseln und bis zu 25 Grad im Süden. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste teils noch frisch.