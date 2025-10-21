Sturmböen und Schauer im Norden

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt das Wetter in den kommenden Tagen ungemütlich – und vor allem windig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich der Himmel am Dienstag überwiegend stark bewölkt, zeitweise ziehen Schauer durch. An der Nordsee sind Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei rund 14 Grad auf Sylt und bis zu 16 Grad in Hamburg. Der Wind weht stark bis stürmisch. Auf den Nordseeinseln sind vereinzelt stürmische Böen zu erwarten.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es bewölkt, es ziehen Schauer durch. Die Tiefsttemperaturen liegen bei rund 11 Grad.

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter wechselhaft bewölkt mit einzelnen Schauern bei Höchstwerten von rund 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zu Donnerstag verdichten sich die Wolken, am Morgen setzt an der Nordsee und entlang der Elbe Regen ein. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 12 bis 7 Grad. An der Nordsee frischt der Wind erneut stark auf.

Dichte Wolken und Schauer

Der Donnerstag bringt laut DWD dichte Wolken und schauerartigen, vereinzelt kräftigen und gewittrigen Regen. Die Höchstwerte liegen bei rund 14 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der Nordsee sind Sturmböen möglich. In der Nacht zum Freitag fällt weiterer Regen, die Temperaturen sinken auf etwa 9 Grad. Der Wind nimmt weiter zu, an der Küste sind orkanartige Böen möglich.

Am Freitag bleibt es überwiegend bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen erreichen rund 13 Grad. Der Wind weht frisch bis stark, örtlich stürmisch mit Sturmböen. An der Nordsee drohen schwere Sturmböen.